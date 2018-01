Resulta complicado mantenerse al día de todas las modas que van surgiendo en las redes sociales. A veces, lo que tú interpretas como un gesto de educación, ser agradable o una conversación profunda puede entenderse como un intento de flirteo por la otra persona. Te damos una guía rápida para evitarte (o no) algún problema innecesario.

Poner ‘likes’ en fotos antiguas

Lo que en la jerga es conocido como deep like, literalmente un ‘me gusta profundo’, es una tendencia que consiste en hacerte un repaso a todas las fotos que ha subido una determinada persona a su cuenta de Instagram… Algo que va más allá del puro chat porque te remontas al inicio de los tiempos (#latergram) y te tragas cientos y cientos de instantáneas sobre comidas, viajes y selfies a los que les pones un ‘me gusta’ como si no existiera un mañana.

Ahí radica la ‘profundidad del asunto’: se necesita mucha paciencia y dedicación para verse todas esas fotos. Igual, ingenuamente tú pretendías con tus ‘me gusta’ solo

ser agradable, pero en el ámbito 3.0 es toda una declaración de intenciones de coquetería. Si trasladamos esto al mundo real sería algo así como escribir cartas de amor a diario o recorrer kilómetros para ver a esa persona que te gusta. Ahora, tal vez sabes que alguien te ha estado cortejando y tú, sin darte cuenta.

Cuidado con el emoji que usas

Los emojis son todo un mundo y cada cual los interpreta a su antojo. Algunos dicen que el guiño es claramente un coqueteo y que la berenjena, una solicitud en toda regla para una aventura. En este artículo NO vamos a escribir un tesis doctoral sobre la lectura que se le puede dar a todos lo emojis. Para evitar malos entendidos, mejor no envíes emojis si no conoces bien a la otra persona. Después de todo, hubo un tiempo en el que los humanos podíamos vivir sin ellos.