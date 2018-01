El actor británico Simon Shelton Barnes, conocido por interpretar a Tinky Winky en el programa infantil Teletubbies de la BBC, falleció el pasado 17 de enero a los 52 años.

Aunque la noticia ya se conocía, recién se han esclarecido algunos detalles sobre la causa del deceso.El actor fue hallado sin vida el pasado miércoles a las 7:30 de la mañana tras sufrir un colapso en la zona conocida con Mann Island, en Liverpool.

La policía de Merseyside ha confirmado a los medios que varios agente se habrían acercado al lugar tras na llamada que alertaba de que había un hombre tirado en la vía pública. Al parecer, aunque la causa del desmayo del hombre habrían sido problemas de salud que padecía previamente, el deceso se habría desencadenado por una hipotermia, debido a las bajas temperaturas que azotan en estos días la ciudad de Liverpool.

De hecho, el día que fue hallado, las temperaturas rondaban entre los 3 y los 7 grados centígrados.

Su hija Lydia Barnes le dedicó unas palabras en Facebook: ‘Te quiero mucho papá. Siempre tienen siempre lo hará. El hombre más bello del mundo. Siempre en mi corazón”.

Por su parte, su hijo Henry publicó en la red social: “Perdí a mi adorable padre el miércoles, era el hombre más gentil y amable que conocía y lo amo más que a nada. Siempre me avergonzaba de niño que fuera bailarín y actor, ¡pero ahora no podría estar más orgulloso! Ahora está en un lugar mejor y sé que no querría que yo estuviera triste, así que voy a vivir mi vida de la manera que él quisiera”.

Además de su trabajo en Teletubbies, Simon interpretó al terrorífico Dark Knight en la serie CBBC Incredible Games de los 90, desafiando a batallas como Keith Chegwin, David Walliams y Philippa Forrester.