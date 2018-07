Craig Turner, el hijo mayor de la famosa cantante estadounidense Tina Turner, aparentemente se suicidó a la edad de 59 años, informó el portal Fox News.

El hombre falleció a causa de una herida de bala autoinfligida y el hecho ocurrió en su casa, en Studio City (California, EE.UU.), donde fue encontrado este martes.

“Actualmente los organismos autorizados se encuentran en el lugar de los hechos, se está llevando a cabo una investigación”, según comunicaron al canal los expertos forenses.

Hasta el momento, Fox News no ha recibido comentarios al respecto por parte de representantes de la cantante.

Según informa Variety, Craig Raymond Turner trabajaba como agente inmobiliario en el Valle de San Fernando, y pertenecía a las asociaciones de agentes inmobiliarios de California y Estados Unidos.

El suceso se produjo apenas unas horas antes de que la artista asistiera a un desfile de Giorgio Armani en la Alta Costura de París.

En mayo de 2005, Tina Turner reveló en el programa de Oprah Winfrey que su exmarido, Ike Turner, no solo abusó de ella, sino que se cebó con su hijo Craig, de quien dijo “era un niño muy emocional”, según informa People.

“Él siempre tenía la mirada triste”, reveló Turner sobre la actitud de su hijo ante los maltratos. La cantante, que nunca ha rehuido hablar de la experiencia por la que pasó con su exmarido, del que se divorció en 1978 y falleció en 2007, añadió: “Un día, cuando Ike estaba peleando conmigo, Craig llamó a la puerta y dijo ‘mamá, ¿estás bien?’ Pensé ‘por favor, no me pegues en casa, no quiero que lo escuchen mis hijos”.