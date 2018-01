El pasado viernes Steffi Méndez fue retenida en el aeropuerto de Santiago tras portar objetos prohibidos en su equipaje, según revelaron la mañana del viernes en el matinal de Chilevisión.

La joven se dirigía a la ciudad de Osorno para participar en el Festival de la Leche y la Carne, pero perdió el vuelo tras ser retenida por Carabineros.

Los rumores no tardaron en aparecer. En diversos medios se habló que llevaba elementos punzantes e incluso se especuló con que podía tratarse de drogas.

Sin embargo, la joven quiso aclarar la situación y se sinceró sobre lo que realmente ocurrió:

“Estábamos atrasados con todo el resto de madrinas, estábamos a 10 minutos del embarque y por el mismo motivo del atraso, del ‘no, no, no quiero que me lo quiten; sí, sí, tenemos que quitártelo’, perdí el vuelo. Hice 3 o 4 preguntas con Carabineros y me dejaron. Tomé el siguiente vuelo, no hubo detención, no hubo procedimiento. No sé si en este caso quizá Carabineros habló, pero era netamente un regalo con punzante y eso no me lo querían dejar pasar”.

Méndez explicó que se trataba de “un regalo con mucho valor sentimental, que tenía punzante, obviamente no lo podía llevar. No lo llevé de cábala ni porque yo quería, se me fue en el bolso porque no tenía la menor idea de que estaba ahí, y cuando me lo quisieron quitar nosotras ya íbamos atrasadas a embarcar el vuelo, entonces teníamos 10 minutos para subirnos y yo dije ‘no me lo van a quitar’”.