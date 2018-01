Una extraña aparición se registró en Emu Park, en Queensland, Asutralia, cuando Justin Hill, un lugareño captó los restos de una particular criatura que no ha era posible de identificar.

La imagen fue publicada en Facebook y provocó una ola de discusiones respecto al origen del animal muerto y sobre qué podía ser.

Hill, quien encontró los restos de la criatura, aseguró que ésta medía un metro y medio y la cabeza era similar al tamaño de una pelota de basketball.

Además de la extraña apariencia del animal, éste tenía dientes y una cola gravemente dañada que podría haber sido comida por otras especies marinas. Según Hill, se barajaba la opción de que se tratara de algún tipo de tiburón.

Australia: The body of a strange looking creature has washed up on a beach in Queensland, leaving experts puzzled… https://t.co/SjjXumKBAO

— Roar Wildlife News (@RoarWN) December 18, 2017