Meghan Markle, actriz, modelo y futura esposa del Príncipe Harry, da que hablar en el mundo de la moda por sus delicadas facciones que encantan a todos, ya que son varias las personas que acuden a cirujanos plásticos queriendo imitar sus facciones y por sobre todo su mirada.

Es necesario destacar que los ojos almendrados de la joven cautivan a sus seguidores, quienes también quieren tener la dulce mirada de la futura Duquesa de Sussex.

Para sorpresa de todos, la mirada de Markle responde a un sencillo truco de belleza que ella misma reveló en una entrevista a Sarah Howard en Beauty Banter, según consigna Vogue.

El truco de belleza que utiliza es conocido por varios, sin embargo nadie se esperada que la futura esposa del Príncipe Harry también lo utilizara.

“He aprendido a dar un toque más pequeño de brillo en la esquina interna del ojo después de delinearlo”, detalló Markle en la entrevista.

Por lo anterior, para lograr la mirada de la actriz solo debes iluminar algunos sectores de tus ojos

“Incluso si no me he maquillado, me gusta ponerme corrector y un toque de brillo en los extremos del ojo”, confesó en la instancia.

Con información de Página 7