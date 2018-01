Aries

Prosperas en la vida, pero últimamente cada día ha sido una repetición y una rutina. No tienes nada emocionante que esperar en un futuro cercano. Simplemente te estás despertando, trabajando y durmiendo nuevamente, atrapado en un ciclo. La repetición te está agotando.

Tauro

Es difícil para ti enfocarte últimamente. Te sigues distrayendo. Tu mente sigue vagando. Y eso es porque trabajas en algo en lo que no quieres trabajar o asistes a clases a las que no quieres asistir. No estás donde quieres estar. Desearías escapar de esto.

Géminis

Estás atravesando la crisis de tu vida. Estás haciendo preguntas existenciales que te hacen sentir sin sentido. Como que no tiene sentido nada de lo que haces. Todavía no estás seguro de cuál es tu propósito y te está devorando por dentro.

Cáncer

Has estado embotellando sentimientos que deberían haber sido liberados hace mucho tiempo. Estás actuando como si nada te molestara, pero en secreto, estás molesto. Sigues fingiendo que todo está bien.

Leo

Algo muy malo sucedió recientemente y estás luchando por lidiar con las consecuencias. En lugar de intentar sentirte mejor, te estás dejando tragar. Estás actuando como si el mundo estuviera en tu contra. Eso es más fácil que tratar de encontrar la felicidad otra vez.

Virgo

Últimamente, has estado luchando por levantarte de la cama sin caer en la repetición. Y mientras estás despierto, has estado contando las horas hasta que puedas gatear nuevamente a la cama. Eso es porque te sientes perdido. Sientes que te diriges en la dirección equivocada y ya no ves el sentido de intentarlo porque solo vas a fallar.

Libra

Te has estado aislando a ti mismo. Cancelando planes. Empujando a otras personas a la distancia. Te has engañado pensando que no importas, que no vales nada, que nadie te necesita. Te has estado diciendo a ti mismo las mentiras más feas.

Escorpión

Estás pensando demasiado, trabajando demasiado. Siempre estás en movimiento y nunca te tomas un descanso. Hay demasiado en tu plato y está jugando con tu cabeza.

Sagitario

No te has estado cuidando. No has estado comiendo bien o haciendo suficiente ejercicio. Su cuerpo está siendo mal tratado y está afectando su estado de ánimo. Te hace sentir más agotado de lo que deberías.

Capricornio

Has estado abrumado con el trabajo últimamente. Cuando no estás en tu trabajo, te estresas por la forma en que tienes que volver a trabajar. Apenas tienes tiempo para relajarte. Tu cerebro no tiene espacio para pensar en nada más aparte de tu carrera, y es por eso que estás tan triste últimamente.

Acuario

Algo grande ha cambiado en tu vida últimamente y estás luchando por adaptarte a eso. Te está quitando mucha energía. Te está haciendo repensar tu mundo entero. No estás seguro si puedes manejar el estrés que el cambio te está causando.

Piscis

Tus amigos han estado ocupados. Tú has estado ocupado. Apenas sales y eso te está molestando más de lo que nunca admitirías. Odias sentir esto en soledad.

La mejor forma de salir de estados de inmovilidad es entendiendo lo que te está pasando y haciendo algo al respecto.

Fuente: TC