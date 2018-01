Para los fanáticos que anhelan el regreso de Jon Snow, Daenerys Targaryen y sus dragones, esta no es necesariamente una gran noticia. La Temporada 8 de Game Of Thrones no llegará a las pantallas pequeñas hasta 2019, confirmó HBO el día de hoy.

Eso significa que la fantasía medieval está descartada para el 2018 en su totalidad, como se rumorea desde hace mucho tiempo, incluso antes de que la actriz Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark, hiciera la gran revelación en Variety el mes pasado.

La temporada pasada contenía una gran cantidad de revelaciones, entre las que destacaba que Jon, interpretado por Kit Harington, es en realidad hijo de Rhaegar Targaryen, del actor Wilf Scolding, y Lyanna Stark, de Aisling Franciosi, largamente escrita en la serie.

Eso lo convierte en el legítimo heredero del Trono de Hierro.

Sorprendentemente, también lo convierte en el sobrino de Daenerys Targaryen, interpretado por Emilia Clarke, lo que significa que su romance lujurioso es incesto.

Las escenas finales mostraron al Rey de La Noche montando al dragón no-muerto Viserion con los Caminantes Blancos dirigiendo un ejército de muertos vivientes mientras finalmente derribaban la Gran Muralla que había mantenido al sur a salvo durante milenios.

El largo y amenazado invierno ha llegado, de hecho. Pero los fanáticos tendrán que esperar al menos un año más para descubrir cómo ha salido todo con HBO y revelar una fecha exacta para el regreso del programa en 2019.

Lo que se sabe es que la última temporada de la serie de fantasía megahit consistirá en seis episodios. Sophie le dijo previamente a Variety que la producción en la Temporada 8 comenzó en octubre y está programada para mediados de 2018.

Rechazar la fecha de entrega de GOT también le da más tiempo al autor George RR Martin para lanzar el próximo libro en su exitosa serie A Song Of Ice And Fire, The Winds Of Winter, de acuerdo con Entertainment Weekly .

Dado que Martin planea un libro final más en la serie después de eso, A Dream Of Spring, aún se espera que la serie de HBO revele su final antes de que la versión de Martin llegue a las librerías.

Martin también está involucrado con las cinco precuelas de la saga que ya están en desarrollo, ninguna de las cuales ha sido iluminada todavía.

Mientras tanto, la Temporada 7 de Game Of Thrones fue la más valorada hasta el momento. El final fue visto por 16.5 millones de espectadores, incluyendo personas que vieron el episodio mientras se transmitía y la noche de transmisiones.