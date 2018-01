Si alguna vez has estado en un templo budista de Japón o has mirado un mapa de ese país es probable que hayas visto esvásticas. Se llaman manji en japonés, y se han convertido en una nueva seña de identidad para los más jóvenes en redes sociales. Se lo que estás pensando pero no, no tiene nada que ver con el nazismo.

En la revista Tofugu explican que los manji son un símbolo sagrado en Japón y en muchos otros países de Asia. El icono tiene múltiples significados, pero todos son positivos. Se usa para representar salud, buena suerte, felicidad o prosperidad. Hoy, los adolescentes japoneses llenan sus actualizaciones en Twitter o Instagram de esvásticas para cosas tan peregrinas como enseñar un nuevo peinado.

Manji, escrito literalmente 卍 en japonés fue la palabra más popular entre los estudiantes japoneses en 2016. Su uso cada vez es mayor hasta el punto de que la aplicación de mensajería Line publicó un vídeo explicando qué significa en el argot más joven.

¿Qué significa entre los adolescentes japoneses? Varias cosas. Según My Navi, los niños lo dicen como el popular “Pataaataa” (cheeese en inglés) para sonreír en las fotos. También se usa para referirse a alguien travieso o excitable.

Otros usos se asocian con ser fuerte o de clase alta, con la imagen de alguien corriendo (a menudo representada por el Cactuar de Final Fantasy) o como remedo de la palabra japonesa maji (まじ), que literalmente equivale a ¿En serio? (Really?). Hasta se usa como signo de puntuación o sinónimo de la expresión ¡Yay!

El idioma japonés tiene otro carácter completamente diferente para la esvástica nazi o usada dentro del contexto del nazismo. Esa palabra es haakenkuroitsu (ハーケンクロイツ) o hakenkreuz y proviene directamente de la palabra alemana para esvástica.

Pero ahora el país nipón propone cambiar la simbología para evitar malentendidos.

Ante la molestia de algunos extranjeros, que sólo lo reconocían como símbolo nazi, Japón está sopesando hacer cambios.