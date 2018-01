Cuando eres joven quieres parecer mayor! Acá, hace 18 años, con @jumastorga creíamos que para informar “a Chile y el mundo” había que estar muy serios e informados. Hoy, claramente como el 🍷, sabemos que la “lectura de noticias” es mucho más sencilla y menos pretenciosa…siempre rigurosa e informada, pero con todo el espacio para la emoción. Hoy copiamos la foto. La versión seria está en Twitter pero acá les dejo la mejor versión, riéndonos de nosotros mismos! #SoleO

