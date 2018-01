El asesinato a manos de su expareja de Fernando Pastorizzo (21) en el municipio de Gualeguaychú (Argentina) ha conmocionado al país transandino estas fiestas. Los hechos se produjeron la noche del 28 al 29 de diciembre cuando Nahir Galarza (19), hija de un policía en activo, acabó con dos balazos con la vida del joven, que fue encontrado por un taxista tirado en un camino al lado de su motocicleta.

Curiosamente, tras cometer el asesinato, la joven publicó un mensaje en redes sociales en el que compartía con todos el amor que le profesaba a la víctima: “Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel” escribió en su publicación, según confirma RT.

Fue de madrugada cuando un taxista encontró el cuerpo del joven, divisando a alguien al lado, pero no llegó a reconocer si se trataba de un hombre o una mujer. Se dirigió a pedir ayuda y cuando regresó, la segunda persona ya había desaparecido.

La víctima, con un disparo en la cabeza y otro en la espalda, no logró sobrevivir hasta la llegada de la ambulancia, que tardó media hora.

Aunque en un primer momento la autora del asesinato declaró como testigo, acabó confesando el crimen a lo largo de la jornada del viernes.”Fui yo, quítenle la responsabilidad a mi padre y a mi familia”, recoge el medio La Nación.Galarza habría utilizado para cometer el crimen el arma reglamentaria de su padre, policía en activo, quien hasta su confesión había sido considerado como sospechoso.

La joven se encuentra por el momento internada en el área de Psiquiatría del Hospital Centenario, debido al estado de shock en el que habría entrado tras confesar el asesinato, ha sostenido su abogado.



“Si me dejas, te mato”

Cercanos a la pareja han señalado que ambos mantenían una relación conflictiva marcada por las amenazas de ella hacia él. “Si me dejas, te mato”, le habría llegado a decir en una ocasión según sus amigos.

De hecho, uno de sus amigos dejó un crudo mensaje en Twitter tras conocerse la noticia, asegurando que sus sospechas habían sido confirmadas

QUE IMPOTENCIAAAAAA SABIA DE ENTRADA QUE HABIA SIDO ELLA Y NO ME CREIAN…. ERA A LA UNICA QJE LE CONTABA LAS AMENAZAS? LA RE PUTA MADRE. NUNCA PENSE Q LLEGARA A PASAR ESTO. NO CAIGO. NAHIR GALARZA Y LA RE CONCHA TUYA

