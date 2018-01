Star Wars sorprendió a los fanáticos el mes pasado cuando Snoke fue asesinado inesperadamente, a pesar de que los fanáticos en línea pasaron dos años especulando que tendría un papel mucho más grande en el futuro.

El giro de la trama fue tan impactante que muchos ahora creen que no todo es lo que parece, por lo que ha empezado a circular una nueva teoría en Reddit que sugiere que Snoke ni siquiera era real en primer lugar.

En Fan Theories Subreddit, un usuario reconoce que Darth Plagueis estaba tirando de las cuerdas todo el tiempo, tal vez incluso literalmente.

JonWesHarding escribió: “Snoke es una marioneta. Literalmente, una marioneta. Es un cadáver con una gran rebanada en el cráneo de una batalla previa a la muerte, probablemente de un sable de luz. Un usuario de la fuerza increíblemente poderoso (Darth Plagueis) está titireteando este cuerpo para engañar a sus enemigos desde la distancia, completamente seguro y completamente sin ser detectado”.

Eso sin duda explicaría las horribles heridas de Snoke, pero ¿es remotamente factible?

Rian Johnson, el escritor y director de The Last Jedi, nunca se ha apartado del hecho de que la historia de Snoke no se exploraría en el episodio 8.

Dijo en una entrevista reciente: “Me importa el arco de Kylo en esta película, además de su relación con Rey, veo como el gran arco para Kylo es romper este tipo de base inestable en la que se encuentra y luego construirlo hasta el final de la película, porque ya no es solo un aspirante a Vader. Él se ha metido por las suyas como un villano, pero un villano complicado me entiendes, ¿verdad?”.

Así que con eso en mente, la idea de un final para Kylo te lleva a pensar en el lugar de Snoke. O sea, en el final ¿Funcionaría con Kylo arrodillado ante Snoke? Todos creen que no.