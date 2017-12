Las circunstancias de la vida nos llevan en muchas ocasiones a no poder estar junto a nuestras familias en determinadas fechas que consideramos especiales, como los cumpleaños o las navidades.

Este ha sido el caso de la actriz Steffi Méndez, quien envió a través de las redes sociales un sentido mensaje a su familia. La hija de Dj Méndez expresó su pena por no poder estar junto a sus seres queridos en estos días tan especiales.

Lejos la navidad más diferente de todas, extrañando mucho a la familia en una noche hermosa y llena de paz junto a esta persona @jalidyapnara Mi mejor amigo, mi aliado, mi hermano, mi familia.

Gracias por dejarme celebrar esta navidad junto a tu hermosa familia que me hizo sentir en casa🤚🏾@sophieschmitd@pablovn @mimitafarinara #hans

no se imaginan las veces que tuve retenido el llanto en mi garganta de lo mamona que soy por no tener a mis seres más amado a mi lado… en todo momento estuvieron en mi mente y corazón familia! @djmendezmi@meendezz__ @leo.mendezespinoza 🌍

Espero que el resto haya tenido una noche hermosa al igual que yo, gracias a todos por sus deseos! Les deseo lo mismo y mucho más! Gracias por ser ustedes! 🎁💖 F E L I Z N A V I D A D ! ⭐️