Una madre primeriza, que produce cuatro veces la cantidad promedio de leche materna, se ve obligada a sacarse la leche durante las reuniones de trabajo y mientras maneja en su automóvil, para sacar el exceso.

Kate Kachman, de 31 años, dedica cuatro horas al día, entre las 5.45 a.m. a las 11 p.m., a extraer casi tres litros de leche de sus senos.

Incluso tiene su propia nevera personal en el trabajo, donde la almacena, antes de llevársela a casa.

Kate, que vive en Orlando, Florida, con su marido Blake, de 30 años, y su hijo de cuatro meses, dijo: “Ya he dado 40 litros a nuestro banco de leche local, para madres que luchan para amamantar y para bebés prematuros. Puse a un lado la leche que mi hijo necesita y luego empaqué, etiqueté y congelé el resto”.

Se cree que tiene el síndrome de hiperlactación, una condición rara que significa que produce demasiada leche. Kate comienza a bombear cinco minutos después de despertarse a las 5.40 de la mañana.

Ella continuó: “Una vez que comencé a bombear, no podía parar. Bombeo a todas partes, en el trabajo, en la oficina, en mi camino a casa, que es totalmente legal por cierto, en reuniones y aparcamientos. Incluso de hecho en Disneyworld. Mis jefes han sido muy comprensivos, incluso limpiaron una nevera para mí.

“Obtengo algunas miradas divertidas de los conductores en los semáforos, pero ¿qué puedo hacer? Mi leche no para de salir”.

Como madre trabajadora, Kate admite que producir casi tres litros de leche materna al día, bombeando cada tres horas, cuatro veces más que el promedio de menos de un litro, tiene que ajustarse a un horario rígido.

A menudo duerme en su sesión de la primera hora, a las 5.45 a.m. y hace sonar su alarma a las 6.45 a.m.

Luego, después de que ella ha preparado al bebé Keith y se lo haya entregado a su niñera, ella sigue bombeándose en su escritorio y en reuniones a las 8.30, 11.30 y 14.30.

Ella bombea nuevamente durante su viaje de regreso a casa a las 5 pm, colocándose el embudo en su pezón durante el viaje de media hora.

Después de preparar la cena, a las ocho y media de la tarde, regresa al trabajo, con su última sesión de media hora comenzando a las once de la noche, después de lo cual se va a la cama.

Ella dijo: “Es agotador lo que hago, pero me encanta. Quiero que otras madres sepan lo increíble que es donar leche y cuánto ayuda a los demás”.

Su posición actual se vuelve aún más extraordinaria ya que Kate temía que nunca tendría hijos. En septiembre de 2013, Kate fue diagnosticada con una embolia pulmonar o un vaso sanguíneo bloqueado en sus pulmones.

Cuando le dijeron que la afección potencialmente mortal la pondría en mayor riesgo si se quedaba embarazada, explicó: “Me dijeron que el peso del bebé presionando sobre las venas de mi pelvis podría retrasar el retorno de sangre de las piernas, y que los coágulos son más Es probable que se forme cuando la sangre se ralentiza o se acumula. Me deslumbró pensar que nunca podríamos tener una familia. Le dije a Blake que si él no quería casarse conmigo, porque siempre había soñado con ser padre, entonces eso estaría bien”.

Blake prometió respaldar a Kate, que se sometió a una trombólisis dirigida por catéter -donde se usan imágenes de rayos X para ayudar a guiar un medicamento especial al sitio de los coágulos de sangre para disolver el bloqueo- para la afección, y la pareja se casó como estaba previsto con lo siguiente año.

“Seguí diciéndole a la gente que no me importaba no ser mamá, que era una mujer profesional y que me sentía feliz con eso, pero, en el fondo, todavía anhelaba la maternidad. Estaba deprimida”, dijo.

“Para octubre de 2016, cuando perdí las libras, Blake y yo hablamos y dijimos que realmente queríamos probar un bebé. Sabíamos que habría riesgos desde el principio, pero estaba bien y saludable y quería intentarlo, por eso cuando supe que estaba embarazada no puedo poner en palabras lo emocionados y felices que estábamos”, dijo Kate. “Nunca pensé que sería una madre y allí estaba, sosteniendo a mi hermoso bebé”.