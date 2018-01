Es muy probable que alguna vez hayas estado en una situación seria, formal o solemne y que te hayan entrado unas ganas incontrolables de estornudar. Y es que ese cosquilleo en la nariz y el impulso interno que vendrá son reacciones prácticamente imposibles de evitar.

Probablemente has intentado aguantarlo, apretando fuerte tu nariz y tu boca, sin embargo, ésta podría no ser la mejor idea, ya que de acuerdo a expertos de la salud, aguantar un estornudo podría incluso provocar daños en los ojos, orejas y tórax.

¿Pero qué es lo peor que podría llegar a ocurrir? Sigue leyendo para descubrir lo que le ocurrió a un hombre que intentó hacerlo.

Si bien no es lo común, un hombre de 34 años rompió su garganta al aguantar un estornudo, justo en la sección sobre la laringe.

Aunque no ocurrió lo peor, que podría haber sido llegar a perder la voz, el daño que sufrió este hombre fue considerable y se dio cuenta sólo al intentar comer y tragar, ya que fue en ese momento cuando la molestia se hizo notar y el dolor se hizo insoportable.

Luego de este caso, los médicos afirmaron que éste no es un caso común, sin embargo, recomendaron evitar aguantar los estornudos, ya que además de los riesgos de rotura de garganta, pueden desencadenarse otras infecciones en el cuello y en la nariz o los oídos por no expulsar las bacterias que se eliminan en cada estornudo.

No obstante, quedan las dudas sobre si puede estornudar de una manera más silenciosa o si se puede controlar este impulso. Sin embargo, te recomendamos que no lo hagas, ya que no es una práctica saludable y, aunque sean muy extraños los casos, puede desencadenar una situación de riesgo.

Con información de Nueva Mujer.