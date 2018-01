Las ocurrencias de los más pequeños hacen las delicias de todos, pero pueden poner en aprietos a más de uno debido a la ausencia de filtros. Y si no que se lo digan a Karol Lucero, quien fue puesto en apuros por Valeria Venegas, una de las niñas invitadas a la dinámica realizada por el matinal ‘Mucho Gusto’, transmitido por Mega.

El panelista le preguntó a la pequeña si tenía novio, a lo que ella respondió que no, haciéndole una rápida contra pregunta que lo dejó sin palabras:

“No señor, ¿y usted?”, le respondió.

“¡Yo! No, no, ¡yo no! ¿Por qué me estás preguntando?”, le dijo el animador.

“Me dijeron que tenías muchas novias”, le respondió sin titubeos.

Karol decidió entonces salir lo más rápido posible del incómodo momento y seguir con el concurso:

“Bueno, vamos a continuar con la siguiente participante” acertó a decir el también locutor de radio entre las risas de fondo que se escuchaban.

El momento, que fue compartido por la cuenta de Instagram de Mega, lo puedes ver a continuación:

Inmediatamente, los seguidores del matinal dejaron sus reacciones en la publicación. Estas son algunas de ellas:

“Me dijeron que tenías muchas novias” 😂 Así no más. ¿Cómo quedaste @karol_lucerov? #TePillamosPoCompadre” “Jajaja el karol asi pucha me pillo la cabra chica jaja” “No se diga más Esa niña ganó el concurso señores…” “Uyyyyyyyy karol quedaste plop!!! jajjajjajajaja” “Que chistoso lo que dice la niña”

