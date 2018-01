Tras todos los comentarios y críticas recibidos por su participación el pasado 6 de Enero en ‘La Divina Comida’, la diputada PC Camila Vallejo, decidió emitir una “declaración pública” a través de su cuenta de twitter.

Al parecer, tras verse en pantalla se vio obligada a hacer unas cuantas declaraciones que han sido bien recibidas por sus seguidores.

En primer lugar, con cierta ironía se refirió al error que cometió al afirmar que su padre era del equipo Universidad de Chile.

“Mi papá no es de la U, es del Colo, lo dije al revés, mi mamá es de la U y mi papá es del Colo. Perdón papá, esto originó un tremendo problema familiar así que tengo que aclararlo en público”, señaló con respecto a las bromas sobre fútbol que hizo Claudio Borghi, otro de los anfitriones que participó en el programa.

En segundo lugar, la diputada desmintió que sus lentes tuvieran el alto precio que muchos aseguraron:

“Cómo hay gente que se le puede ocurrir que existan lentes de 500 lucas, yo ni sabía que existía eso, aprovecho para pasar el dato: Ópticas Renovatio, lentes muy buenas, muy buena atención”, añadió con sarcasmo.

“Lo otro es que sí, me gustan las guagüitas, pero solo las de gomitas, a quién no le gustan”, añadió posteriormente con respecto al particular regalo que recibió de parte de Felipe Avello.

Por último, respecto a las críticas por el desorden en su cocina, Vallejo se muestra clara y sostiene sin titubeos;

“Sí, tenía la cocina sucia, al cocinar soy un poco despelotada y la idea era no pedir ayuda…Me faltaron manos, es verdad, pero bueno, así soy”, finalizó.