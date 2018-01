A diferencia de los premios Oscar donde los asistentes están varias horas sentados escuchando discursos y nominaciones, hasta un punto en que puede volverse un sufrimiento, los Globos de Oro ofrecen algo que sin duda anima un poco el ambiente: sirven alcohol. Si bien, esto es normal en estos premios, lo que no es normal es que uno de los actores nominados se dedique, de hecho, a servir los martinis para todos. La insólita imagen del actor Tom Hanks repartiendo martinis con una bandeja a todos los asistentes de los Globos de Oro, sin duda llamó la atención de todos.

Best thing I've seen here. Tom Hanks delivering a tray of martinis to his table. The best. #goldenglobes pic.twitter.com/GkyQy8NCMy — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) January 8, 2018

Parece como si Tom Hanks estuviera aprovechando al máximo el alcohol en la entrega de premios del domingo, haciendo su camino al bar durante la primera pausa publicitaria para obtener la ronda de sus compañeros, que incluía al director Steven Spielberg.

Varios afortunados vieron el evento desarrollarse frente a sus propios ojos.

Tom Hanks headed to the bar during the first commercial break. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hRY2FoKS9Q — Debra Birnbaum (@debrabirnbaum) January 8, 2018

Tom Hanks just became the most interesting man In the world pic.twitter.com/icGY42RbRD — Marc Adelman (@marcadelman) January 8, 2018

No fue lo único destacado del espectáculo. Oprah Winfrey, por supuesto, aceptó el premio Cecil B. DeMille y pronunció un conmovedor discurso de nueve minutos que cubrió el tema de la raza en Estados Unidos.

Ella dijo:

“En 1964, yo era una niña pequeña sentada en el piso de linóleo de la casa de mi madre en Milwaukee viendo a Anne Bancroft presentar el Oscar al mejor actor en los 36 ° Premios de la Academia “, comenzó. “Abrió el sobre y dijo cinco palabras que literalmente hicieron historia: ‘El ganador es Sidney Poitier.

En 1982, Sidney recibió el premio Cecil B. DeMille aquí en los Globos de Oro y no en vano, en este momento, hay niñas mirando mientras me convierto en la primera mujer negra en recibir este mismo galardón. Es un honor, es un honor y es un privilegio”.