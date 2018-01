La mixtape de rap de Tom Hardy que hizo en los 90 ha resurgido en línea y la está reventando entre los y las seguidoras del talentoso actor.

Antes que su carrera como actor despegara y alcanzara alturas vertiginosas, el ganador de los BAFTA de 40 años tuvo una prometedora carrera musical, revelando previamente que había sido contratado.

Ahora la cinta de 18 pistas de la estrella titulada ‘Falling on Your A ** e en 1999’, resurgió 19 años después en Bandcamp en un intento por persuadir a la estrella para que salga de gira.

La cinta está acreditada a Tommy No 1 alias Tom Hardy y Eddie Too Tall – Edward Tracy – con Tom rapeando y Edward dando el ritmo.

Hablando de su colaboración, Edward le dijo a Complex: “En aquel entonces, nos ofrecieron un contrato discográfico sobre la base de este álbum, pero el agente de Tom dijo: “no, no hagas música, actúa”.

Edward no ha perdido la esperanza de que la pareja se reúna para crear más música, sin embargo, como reveló: “El año pasado, Tom me preguntó si todavía tenía el álbum dando vueltas en el desván… He aquí, aquí está en toda su crudeza, tal como sonaba entonces. Él estará satisfecho con la recepción que recibió hoy. Siempre dijimos que haríamos una gira en Las Vegas como una broma. Tal vez si este álbum genera suficiente amor, podemos persuadir a Tom a poner su talento sobre el escenario”.

En 2011, Tom habló sobre su formación musical, y le dijo a BBC Newsbeat: “Empecé a rapear cuando tenía 14 o 15 años. Debido a que vengo de un buen vecindario de clase media, fue una venta difícil. ¡Y no fui muy bueno!”.

Reveló que hizo algunas conexiones muy buenas en el día, y continuó: “Solía ​​estar con el tipo que manejaba Leela James y Lauren Hill, Pras, los Fugees y todo eso. Trabajé con (productores ganadores del Grammy) Warren Riker y Gordon Williams. He grabado un montón de cosas, pero nunca han sido lanzadas”.