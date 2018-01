Un violento robo con intimidación durante la madrugada de este lunes fue el que sufrió el periodista Mauricio Bustamante en la su vivienda ubicada en la comuna de Lo Barnechea.

Por lo menos cuatro antisociales ingresaron a su inmueble sustrayendo diversas especies para posteriormente darse a la fuga en el vehículo del comunicador.

La capitán de Carabineros, Carla Gattavara, detalló a Cooperativa que los delincuentes ingresaron al domicilio “de la víctima a través del ventanal principal del dormitorio, lugar en donde dos de los sujetos proceden a intimidar con armas de fuego”.

“Lo golpean en la cabeza y uno de los sujetos se traslada hasta el dormitorio de uno de sus hijos (…) Amarran a las víctimas haciendo un registro del domicilio, sustrayendo especies tecnológicas y el vehículo de la víctima”, señaló la funcionaria.

Afortunadamente no sufrió daños fisicos considerables y agradeció a través de un mensaje en redes sociales el apoyo y preocupación que manifestaron sus más cercanos y seguidores.

Luego de ese traumático momento el conductor de TVN hizo una petición que sorprendió a todos, ya que cuando hablo sobre el robo solo pidio que le devuelvan sus argollas de matrimonio:

“Que le toque a uno es dramático, más todavía cuando encañonan a tu esposa, amarran a tu hijo (…) Esto pasó a las 1:20 de la mañana, yo estaba durmiendo. Alguien prende la luz y me empiezan a pegar muy fuerte”, dijo el periodista, quien calificó a los asaltantes como “muy violentos y jóvenes”.

“Tal vez suponían que porque uno trabaja en televisión tenía caja fuerte, tenía joyas. No tengo caja fuerte, no tengo joyas, ellos andaban buscando dinero que no tengo“, agregó.

Consultado sobre si los individuos sabían que él era una figura televisiva, indicó que “no lo sé, porque en ningún momento me hablaron por mi nombre”, agregando que no pudo establecer comunicación con ellos.