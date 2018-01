Todo el mundo habla de que gracias a los verdaderos locos de remate que son Trump y Kim Jong-un estamos al borde de una III Guerra Mundial.

Sumado al miedo por la destrucción del medio ambiente, gracias a estos dos líderes políticos se ha instalado el miedo sobre la destrucción nuclear a causa de las constantes amenazas que se lanzan uno al otro.

Hoy, sin ir más lejos, Trump hizo un tuit como si nada, que probablemente tiene a todos con un pánico real de que se desate de la guerra o que uno de estos dos dementes destruya el mundo.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018