Un hombre chino mató a un oso negro enjaulado y en peligro de extinción con una ametralladora. Afirmó que lo hizo por curiosidad durante una visita turística a Myanmar y que tenía permiso del gobierno en el estado de Wa, en Myanmar, que limita con China. Afirmó incluso, que el arma había sido proporcionada por el gobierno local.

Un experto identificó al oso como un oso negro asiático, una especie animal en peligro de extinción.

El impactante comportamiento del hombre fue capturado en un video que se cree fue filmado por otro turista en el mismo grupo. El video se compartió ampliamente en las redes sociales chinas el 27 de diciembre y generó controversia.

En el video, se puede escuchar al hombre gritando en un dialecto chino al oso, que se mantuvo en una jaula: “¡Te dije que no abrieras la boca!”. Luego le dio al oso un disparo con el arma y el oso cayó al suelo. El video también mostró varias patas de oso en el suelo cerca de la jaula y se puede ver a un hombre cortando el pelo de un oso muerto más adelante en el video.

La policía forestal de Yunnan investigó las acusaciones y afirmó que el hombre en el video es chino, pero el video fue filmado en Myanmar, según Beijing News.

En un informe actualizado publicado hoy por Beijing News, un hombre de la provincia de Shandong, este de China, se responsabilizó por el asunto. Publicó una declaración en un video filmado en el exterior de una estación de policía. El hombre afirmó que acababa de tratar el asunto en la estación de policía.

Según el hombre, el oso estaba a punto de ser ejecutado por el gobierno local en Wa Estado de Myanmar después de herir a la gente. Dijo que vio la ejecución y se sintió “curioso” como turista, por lo que preguntó si podía matar al oso. Insistió en que había obtenido permiso antes de matar al oso.

El hombre también afirmó que las críticas en las redes sociales habían traído problemas a su vida, por lo que le gustaría dar una explicación.

Él dijo: ‘No sé qué turista envió el video a Internet en China. Fui condenado por los usuarios de la web. Me gustaría aclarar el asunto ‘. Al final de su declaración, el hombre llamó al público a proteger a los animales. Él dijo: ‘Toma esto como una lección. Proteger a los animales empieza por nosotros mismos”. No está claro si la autoridad china presentaría cargos contra el hombre o no.

Advertimos que el video puede ser muy fuerte: