Tras la eliminación de Argentina de la Copa del Mundo el pasado sábado ante Francia en los octavos de final por un marcador de 4-3, un joven de la India se suicidó alegando que ya no le quedaba ver nada en este mundo.

“No me queda nada por ver en este mundo. Me voy… Nadie es responsable de mi muerte”, escribió en una carta el pasado sábado Dinu Alex, de 30 años, quien, según medios locales, era contador público.

Al parecer, Dinu era introvertido y tenía muy pocos amigos. En otra ocasión, escribió en uno de sus libros: “Messi, mi vida te pertenece, espero verte levantar la Copa”.

Desde el primer momento de su desaparición, la policía local inició la búsqueda en los alrededores del río Meenachil, donde se sospechaba que se habría tirado.

Un perro rastreador olfateó desde su casa hasta el cauce del río, lo que provocó que la policía llamara a los buzos para buscar en dichas aguas.

El cuerpo fue encontrado el domingo poco después no muy lejos de su domicilio y, tras realizarse la autopsia, fue entregado a sus familiares.

