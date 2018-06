Un hombre intentó hacerse una fotografía con una serpiente pitón de unos 10 metros encima de sus hombros por poco termina en tragedia en la ciudad de Jalpaiguri (Bengala Occidental, India), informaron medios locales.

El enorme reptil había sido encontrado cerca de una zona residencial y Sanjoy Dutta, un guardabosque, intentaba —con ayuda de algunos colegas— devolverlo a la selva para evitar que lastimara a alguien.

Dutta y sus asistentes estaban ya a punto de lograr esa misión, pero antes de dejar en libertad al reptil, el guardia quiso ponerlo sobre sus hombros mientras una multitud intentaba fotografiar el momento. Entonces, mientras Dutta posaba, la serpiente buscó enrollarse en torno a su cuello y casi logra estrangularlo.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

#WATCH Narrow escape for Sanjoy Dutta, Range Officer of Baikunthapur Forest in Jalpaiguri after a python he rescued from a village almost strangled him to death while he was posing for selfies with locals. #WestBengal pic.twitter.com/KroJHOCOkk

— ANI (@ANI) June 18, 2018