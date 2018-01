Las acusaciones en contra de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood que ha sido señalado por decenas de mujeres por cometer acosos y abusos sexuales han cambiado para siempre la forma en que han sido tratadas las mujeres en la industria del cine en Hollywood.

Casi 50 mujeres lo han acusado hasta el momento de propasarse con ellas, muchas de sus víctimas eran intimidadas por la actitud prepotente del productor, así también muchas veces les ofrecía hablar de trabajo o darles papeles protagónicos a cambio de favores sexuales.

Entre sus víctimas se cuentan famosas actrices y artistas como:

Cara Delevigne

Es uno de los casos más conocidas de esta interminable lista. Weinstein no se contentó con invitarla a su habitación, sino que le pidió que se besara con otra chica que estaba allí con ella. No suficiente con eso, hizo comentarios abiertamente homófobos sobre la orientación sexual de la modelo.

Angelina Jolie

La actriz prefirió reservarse los detalles escabrosos, pero señaló que Weinstein trató de propasarse con ella en un hotel, mas ella siempre se mantuvo tajante en su respuesta.

Ashley Judd

Otra actriz estadounidense, vivió exactamente lo mismo que Jolie. Se reunió en un hotel con Weinstein pensando que se trataría de una reunión de trabajo, pero las intenciones del productor eran otras bien distintas.

Lena Headey

Conocida en la actualidad por interpretar a Cersei Lannister tuvo algunos encuentros con Weinstein. Recuerda que fue en 2005 cuando vio por primera vez al productor, y en ese momento él ya le hizo un comentario sugerente. En un segundo encuentro, la cosa terminó por torcerse. El productor le pidió que le acompañara a la habitación para enseñarle un guión, y fue entonces cuando ella se puso en alerta. “Le dije a Harvey que no estaba interesada en otra cosa que no fuera el trabajo, que por favor no pensara que subía con él para otros motivos”. Pero esa reacción no le gustó al productor, que se quedó en silencio y continuó caminando. “Intentó abrir su habitación con la tarjeta, pero no funcionaba, y eso terminó de cabrearle. Así que me acompañó de nuevo al ascensor agarrándome del brazo, pidió que trajeran mi coche y me susurró al oído: ‘No le digas a nadie nada sobre esto. Ni a tu manager ni a tu agente’. Entonces me senté dentro y rompí a llorar”.

Y así continua la lista de los abusos que cometió el productor, ahora se agrega una nueva polemica, pero esta vez la víctima es Harvey, ya que según informó TMZ, Weinstein estaba cenando con su asesor de sobriedad cuando dos hombres se acercaron a él. Uno de ellos le dijo que amaba sus películas y le pidió tomarse una foto junto a él, pero el productor se lo negó. Y en el momento en que ya abandonaba el local, fue encarado por uno de los sujetos, quien le dijo “eres un pedazo de basura por lo que le hiciste a esas mujeres” y luego lo abofeteó dos veces en la cara.

Según cuenta el mismo portal, el hombre estaba borracho y el incidente no pasó a mayores, por lo que Weisntein prefirió no reportar la situación ante las autoridades.