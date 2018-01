Google puede ayudarte a encontrar tu doble de bellas artes con una aplicación que combina tus selfies con pinturas famosas. La última actualización de la aplicación Arts & Culture de Google presenta una nueva función mapea tu rostro para encontrar a tu doble pictórico.

Los usuarios han tomado las redes por sorpresa compartiendo en masa sus selfies y su sobre pictórico. La aplicación de Google ya ha disparado la aplicación Arte y cultura a la 12ª aplicación más popular en Google Play Store. Las últimas cifras muestran que la aplicación se ha descargado un millón de veces, lo que no está mal para una aplicación creada para el aprendizaje.

En cualquier caso, la aplicación está causando un gran revuelo, aunque no todo el mundo está teniendo teniendo al gemelo de sus sueños. No hay escasez de comparaciones dudosas que se comparten en línea. Pete Wentz, de Fall Out Boy, tuvo una puntuación bastante buena, pero descubrió una curiosa coincidencia del 40% que no es del todo gemela:

This google arts and culture app is pretty amazing. Feel real strong about my 40% 😳 pic.twitter.com/2iyexRkUG5 — pw (@petewentz) January 14, 2018

Otro usuario de Twitter terminó con una coincidencia aún más desafortunada:

Wow this google arts and culture app is scary accurate pic.twitter.com/z9nEXOWg8b — blake j (@BlakeJ98) January 15, 2018

El doppelgänger de Donald Trump es de lejos el más auténtico que hemos visto hasta ahora:

Y la peor de las suertes va para Biniam Bizuneh, cuya cara resultó ser una coincidencia del 74% con un antiguo genital masculino:

Esta divertida función está disponible solo en EE.UU. por ahora, pero la aplicación artística de Google es bastante útil, ya que ofrece a los usuarios una forma de ver exhibiciones de más de 1,200 museos, galerías e instituciones internacionales de todo el mundo.

La aplicación también es compatible con auriculares con realidad virtual, por lo que puede ponerse los auriculares de Google Cardboard y retirar los objetos expuestos como si realmente estuviera allí.

Fuente: The Sun