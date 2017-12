Existen muchos factores tales como la monotonía, la costumbre, el aburrimiento, la falta de tiempo… que contribuyen a que el sexo en los matrimonios y/o parejas que tienen mucho tiempo juntos, se vuelva aburrido y algo sin gracia. Pero, ¿qué pasa cuando la fogosidad acecha y tus relaciones sexuales no son para nada normales?

¿Te han dado alguna vez tantas ganas de hacerlo que te ha dado igual dónde? ¿Crees que no hay nada mejor que salir de la rutina teniendo sexo en un lugar público? Eso es lo que le has ocurrido a una pareja que no ha podido aguantar los deseos y ha comenzado a hacerlo en el taxi que les transportaba.

“Aquí te pillo, aquí te mato”.

Parecía una pareja normal como tantas otras a las que este conductor estaba acostumbrado a trasladar. Pero cuando la mujer se subió sobre las piernas de su amado y comenzaron a besarse y manosearse, el taxista moscovita se dio cuenta de que su noche iba a ser diferente. Después de que la temperatura entre ambos empezara a subir más de lo normal, los novios se dieron cuenta de que la situación podría ser algo incómoda.

Para sorpresa del taxista, sus clientes le pidieron que estacionara para dejarlos unos minutos mientras ellos satisfacían sus ardientes deseos. “¿Están completamente locos?”, replicó indignado el conductor. “¿Tengo que irme de mi auto para que puedan tener sexo en él? Vayan a un pub y háganlo allí”, continuó.

El conductor, que registró toda la escena con la cámara que tiene en el interior del vehículo, es también un videoblogger y se hace llamar “conductor trabajador del taxi”. Tras estacionar y pedir a sus clientes que se bajaran amablemente, les cobró siete dólares por la carrera. Mientras la caliente pareja bajaba y pagaba, este hombre les deseó que “pasaran un buen rato en el pub” y mirando a cámara concluyó: “Están enfermos. Pueden meterse por el trasero sus instintos animales”.

Vía El confidencial