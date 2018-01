Se conocieron en una clínica de pérdida de peso hace más de una década, y ahora han tenido relaciones sexuales por primera vez, luego de perder 260 impresionantes kilos entre los dos.

Lee Sutton, de 42 años, y Rena Kiser, de 39, pesaban 320 y 245 kilos respectivamente y se sometieron a una cirugía gástrica, con la esperanza de tener una vida más “normal”, luego de que su peso combinado llegara a los 570 kilos.

Tras bajar casi la mita de su peso corporal combinado, en 12 meses desde que se sometieron a la cirugía, lograron tener relaciones sexuales por primera vez desde que se conocieron, hace 11 años.

Su historia fue contada en una serie de televisión, donde Lee compartió la alegría que siente por su sexualidad recién descubierta: “¡Nunca antes tuvimos relaciones sexuales, pero ahora podemos hacerlo!”. La pareja se conoció por primera vez cuando Rena y su hermano mayor, Michael, decidieron registrarse en una clínica de pérdida de peso. Pasaron años tratando de lidiar con su problema. Pero su tamaño mutuo se volvió tan fuera de control que se vieron obligados a confiar en la hermana de Lee, Cassie, para que viniera a cuidarlos.

Cuando las cámaras comenzaron a capturar el viaje a su pérdida de peso, habían llegado a un nivel tan severo que Lee apenas podía salir de su cama. Llegaron a pesar tanto que no eran capaces de cuidarse por sí mismo, y pidieron ayuda a la hermana de Lee, para que los asistiera en sus problemas cotidianos.

En el programa admitieron que les avergonzaba no poder cuidarse por sí mismos, y que solo habían sobrevivido gracias a la ayuda de la hermana de Lee. Al llegar a un punto en que su peso estaba totalmente fuera de control, decidieron visitar a un cirujano, para hacerse un bypass gástrico, como única esperanza de salvar su vida. Fue entonces cuando se dieron cuenta lo severas que eran sus condiciones. Sus vidas estaban en riesgo y no lograría sobrevivir muchos años más si no perdían peso. Cada uno comenzó un plan de alimentación estricto para perder suficiente peso y así poder someterse a la cirugía.

La relación de la pareja ciertamente no comenzó en el ambiente más saludable, con el dúo primero enamorándose mientras recibía tratamiento en una clínica de pérdida de peso para pacientes hospitalizados. Luego de 12 meses de lucha contra su condición, lograron perder suficiente peso como para tener relaciones sexuales, e incluso, dijeron, planean contraer matrimonio.