La ex ‘Calle 7’ Valentina Roth denunció en su cuenta de Instagram la desagradable situación que le tocó vivir después de pedir una pizza a la cadena Pizza Hut.

La joven solicitó el producto, pero todo se complicó cuando el supuesto repartidor le comenzó a llamar y a mandar mensajes de whatsapp, asegurándole que había escupido en la pizza y amenazándola con que sabía dónde vivía.

A post shared by Valentina Roth Soracco (@valeroth22) on Jan 17, 2018 at 7:48am PST

“Esto es insólito . Pedí una pizza exactamente a pizza hut de guarda vieja y resulta que aparte de filtrar mi número este niño me manda ese mensaje diciendo que me había escupido la pizza . Que harían ustedes ?? Pd: ahora me esta llamando diciendo que sabe mi dirección y que si me pasa algo es por culpa mía”, escribió en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a mandarle mensajes de apoyo. Estas fueron las reacciones a la denuncia compartida por Roth:

“No la comas y pide explicaciones a pizza Hut tienen q hacerse cargo de lo que hacen sus trabajadores”

“Denunciar inmediatamente al local y al enfermo que hizo eso. ¡Mucha suerte!”

“Yo soy repartidor pero de sushi, y para mí sería un placer ir a dejarte algo, que lata que gente con ese wn nos deje mal a los que hacemos bien nuestro trabajo, un besito vale… Fuerza no más y esperar que no pase nada”

“Wn enfermo ! La cago yo que tú voy a denunciarlo por amenaza, que lata que existan personas tan enfermas como este tipo !”

“Puta yo también trabajo en pizzahut, informa al local y a la oficina, si lo haces en persona te van a tomar mucho mas en cuenta! Es pa echar a ese al al toque”