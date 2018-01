Su amigo Micaelo a menudo visitaba a Kim en su departamento, que estaba ubicado en la sede de la Embajada de Corea. Mientras notó que Kim era típicamente un poco reservado, no vio ningún destello de ira hasta que los chefs de la Embajada les sirvieron a los dos pastas tibias una noche. “Habló con los sirvientes de una manera que fue bastante aguda”, dijo Micaelo a The Telegraph en 2010. “Me sorprendió porque no era así como solía ser”.

7. Prefiere vestir ropa deportiva

Al igual que Tony Soprano y su padre antes que él, Kim tendía a vestirse para la comodidad, no para la presentación. Aparentemente, su guardarropa consistía en trajes de Nike, que llevaba puestos en clase.

8. No era el niño más brillante de la clase

Aunque Kim era dos años mayor que la mayoría de sus compañeros de clase porque no era tan competente en alemán, aún tenía problemas para mantenerse académicamente. En 2012, The Telegraph informó que Kim se perdió 75 días durante su primer año de escuela y 105 días su segundo, suspendiendo las ciencias naturales y obteniendo calificaciones mínimas de aprobación en la mayoría de las otras asignaturas.

9. Estuvo obsesionado con el queso suizo

Propenso a presumir sobre cuánto puede comer y beber, Kim puede haber desarrollado un apetito por el exceso gastronómico durante la escuela. Según los informes, era tan aficionado al queso suizo que más tarde desplegó a sus chefs personales en una escuela culinaria francesa para tratar de reproducir el queso medio duro que había disfrutado mientras era estudiante. Se dice que Kim ganó 40 kilos entre 2012 y 2016, aunque se desconoce cuánto de esto fue el resultado de la ingesta de queso.

10. Un día desapareció sin dejar rastro

A Kim le faltaba todavía un año escolar para terminar cuando desapareció abruptamente en 2000. No ofreció ninguna dirección de reenvío ni ninguna indicación de que se estuviera yendo. “Pensamos que estaba enfermo o algo así y que pronto lo veríamos nuevamente”, dijo el ex compañero de clase Nikola Kovacevic al The Washington Post. “Espero que sea un buen dictador, pero los dictadores generalmente no son tan buenos”, dijo.

