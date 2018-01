La cadena de comida rápida Burger King fue duramente criticada tras publicar un polémico anuncio publicitario. La propuesta está ambientada en el corredor de la muerte que enfrenta un presidiario en su espera por la pena capital.

“La última comida” es el nombre del anuncio publicitario creado por la agencia Buzzman. El video muestra a un condenado a muerte que pide una hamburguesa Whopper como su última comida.

Tras la solicitud, un policía le trae la hamburguesa mientras otros agentes preparan la silla eléctrica. En tanto, otro guardia observa la comida del condenado y se le hace agua la boca.

Finalmente el preso come su hamburguesa y el oficial sale de la celda para irse de la prisión y abordar su auto. Cuando el policía está apunto de encender el vehículo, los televidentes se percatan que los hombres intercambiaron ropa y que quien será ejecutado es el policía, ya que no aguantó las ganas de un Whoper y cambió su vida por una hamburguesa.

“Nada detendrá la pasión por Whopper”, es el lema principal del anuncio que generó opiniones divididas.

2018 AKA the year everyone in advertising lost their damn minds https://t.co/f7kfeXk0gv

— Leilani Alexa (@leilanialexa) January 11, 2018