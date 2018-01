Este es el momento de infarto: una ballena jorobada gigante de 22 toneladas protegió a una inocente buzo de un tiburón empujándola a través del agua.

El asombroso video que Nan Hauser y su equipo pudieron capturar muestra cómo la ballena empujó a la bióloga de ballenas Nan con la cabeza y la boca.

El macho la colocó debajo de su aleta pectoral, e incluso levantó al biólogo fuera del agua en una ocasión, lo que no se puede ver en el clip.

Nan, de 63 años, cree que es una prueba de la naturaleza intuitiva de las ballenas proteger a otras especies de animales, incluidos los humanos, algo que ella cree que nunca ha sido capturado en la película.

Es una intuición que el biólogo compara con los bomberos que están dispuestos a entrar en una casa en llamas para ayudar a salvar las vidas de aquellos que no conocen.

Acechando cerca del mamífero de aproximadamente 22 toneladas y Nan, estaba un tiburón tigre de 4 metros y medio, y aunque el animal solo es visible a lo lejos en el metraje, el equipo de Nan también filmó a la buzo a bordo de un bote cercano.

Esa grabación la capturó saliendo a la superficie y gritando que había un tiburón cerca. Fuera de tiro, otra ballena estaba persistentemente golpeando la cola y alejando al tiburón de Nan y la ballena que la estaba salvando trabajando en equipo.

Cuando Nan vio al tiburón, inicialmente pensó que se trataba de otra ballena, hasta que notó que su cola se movía de lado a lado en lugar de moverse hacia arriba y hacia abajo, como una ballena.

Cuando Nan regresó a la seguridad del bote, en las aguas frente a Muri Beach de Rarotonga en las Islas Cook, la ballena salió a la superficie para seguir vigilándola que estuviera bien.

Nan, que vive en las Islas Cook, dijo: “No estaba segura de lo que estaba haciendo la ballena cuando se acercó a mí, y no dejó de empujarme por más de 10 minutos. Me parecieron horas. Yo estaba ya un un poco lastimada y molesta. He pasado 28 años bajo el agua con ballenas, y nunca he tenido una ballena tan táctil y tan insistente en ponerme en su cabeza, o en su vientre, o en su espalda, o, sobre todo, tratando de meterme debajo de su enorme aleta pectoral. Yo trataba de alejarme de ella por temor a que si me golpeaba demasiado fuerte o me golpeaba con sus aletas o cola, eso me rompería los huesos y me rompería los órganos. Si me sujetaba debajo de la aleta pectoral, me habría ahogado”, aclara.

Agregando que “No quería entrar en pánico, porque sabía que ella se daría cuenta de mi miedo. Me mantuve tranquila hasta cierto punto, pero estaba segura de que probablemente sería un encuentro mortal. Siento un parentesco muy cercano con los animales, así que a pesar de mi inquietud, traté de mantener la calma y descubrir cómo alejarme de ella. Nunca le quité los ojos de encima, razón por la cual no vi al tiburón de inmediato”.

Aunque las imágenes muestran que la bióloga de ballenas se contacta con el mamífero gigante, algo que debería alentarse, dijo que la ballena fue la que tuvo contacto directo con ella.

Nan agregó: “Nunca toco las ballenas que estudio a menos que estén enfermas o varadas en la playa. En mi cabeza, estaba un poco entretenida ya que escribo Reglas y Reglamentos sobre el acoso de las ballenas, y aquí estaba siendo hostigada por una ballena”.

Mientras que en la superficie, los camarógrafos del equipo que estaba en el buque de investigación abandonaron los drones porque no querían filmar la muerte de su compañera de trabajo.

Nan había oído hablar del comportamiento altruista de las ballenas jorobadas antes, protegiendo a sus crías, a otras especies de ballenas, focas y delfines, pero los científicos nunca habían visto a las jorobadas proteger a los humanos.

“Es curioso cómo cambian las cosas aquí: pasé los últimos 28 años protegiendo a las ballenas, y en ese momento, ¡ni siquiera me di cuenta de que me estaban protegiendo!”, finaliza la científica.