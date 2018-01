Una curandera pintó su rostro con sangre de menstruación en un “ritual sagrado” diseñado para romper estigmas que rodean los períodos. La ex peluquera Yazmina Jade, de 26 años, realizó el extraño facial en una ceremonia para mostrar que el ciclo menstrual no es nada de lo que avergonzarse.

La sanadora, con sede en Gold Coast de Australia, ha publicado imágenes de su ritual que provocaron una reacción violenta en las redes sociales.

Yazmina ha devuelto el golpe a aquellos que la acusaron de ser “enferma mental”, afirmando que nunca se había sentido mejor que después de su acto de desafío.

Yazmina dijo: “Este fue un ritual sagrado para volver a conectar con mi cuerpo. Como mujeres, estamos profundamente desconectadas de nuestros cuerpos debido a la vergüenza social. Decidí poner la sangre sobre mi cara y probarla para reclamar esa parte de mí misma. Realmente podría encarnar todo lo que era. A través del ritual de pintar mi cara, profundicé mi vínculo con mi cuerpo. Sentí un amor abrumador conmigo misma que nunca había experimentado antes”.

Yazmina cree que los ciclos menstruales están sumidos en la vergüenza y la confusión en la actualidad y todavía se los considera en general como algo secreto.

Al introducir su facial en las redes sociales, quiere que las mujeres sepan que no tienen que manejar sus períodos de forma privada y discreta. Además, ella cree que hay poderes no asignados en el ciclo natural, y cree que incluso puede ser una época del mes en que ocurre la magia.

Yazmina dijo: “Hay demasiado tabú en torno a este ciclo natural. Al mostrar esto públicamente, creo que muestra que en realidad está bien sentirse conectado a él. Honrar a uno mismo es el verdadero poder, así que cuando comienzas a darte cuenta de que no es tan tabú, es cuando experimentas lo que es la vida. Definitivamente estoy invitando a las mujeres a explorar sus propios caminos con el poder de la sangre. Tiene una poderosa energía e historia de magia y lanzamiento de hechizos. Se trata de reclamar ese poder. Se trata de conectarnos con todo tu ser.

Yazmina dijo que su despertar espiritual se produjo después de que ella se convirtió en un “desastre nervioso” mientras dirigía su propio negocio de peluquería en Melbourne.

Después de mudarse a Queensland, fue recibida en el mundo de la curación y comenzó a organizar talleres para ayudar a otras mujeres a “recuperar lo divino femenino”.

Ella dijo: “He completado 180, me levanto todos los días con alegría. Finalmente soy parte de una comunidad que me comprende y me abraza por todo lo que soy. Es por eso que he comenzado a ayudar a otras mujeres a recuperar el divino femenino”.