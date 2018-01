Una mujer descubrió a su novio con una amante y esta última se hizo pasar descaradamente por una muñeca sexual. El incómodo momento fue registrado en video y posteriormente viralizado en Twitter, plataforma donde los internautas cuestionaron la veracidad de las imágenes.

La extraña situación ocurrió en Estados Unidos y hasta el momento se desconoce si la escena efectivamente es una infidelidad o si se trata de una actuación. Pese a lo anterior, el video muestra un momento bastante gracioso que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

En el polémico registro se observa cómo una mujer entra de forma sorpresiva a un departamento donde se encuentra su novio, quien está divirtiéndose con su supuesta amante, que baila semidesnuda.

La mujer, tras percatarse de la infidelidad, se enfurece y le pide explicaciones a su pareja, quien la sorprende con una inesperada respuesta: El hombre, sin saber que decir, asegura que la supuesta amante no es nada menos que una “muñeca inflable”.

La situación se vuelve mucho más incómoda – y graciosa- cuando la amante no lo piensa dos veces y se queda inmóvil para imitar al mencionado juguete sexual. En tanto, el hombre le muestra a su novia un papel afirmando que era un comprobante de pago por la compra de la muñeca.

Totalmente incrédula la mujer se acerca a la supuesta “muñeca” y ve que ésta se mueve. El novio, quien tenía respuesta para todo, le explica que “son reflejos”, aumentando aún más la ira de su pareja.

Finalmente los novios comienzan una gran pelea y la supuesta muñeca, aburrida de la situación, decidió salir de escena, tomar sus cosas y abandonar el departamento.

Revisa el registro a continuación:

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

— ㅤㅤNO CHILL (@NoChillsZone) January 25, 2018