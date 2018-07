¡Aunque usted no lo crea! Shridhar Chillal, un hombre indio, decidió cortarse las uñas después de dejárselas crecer durante los últimos 66 años. Las ha donado al museo de ‘Ripley, de Nueva York, EE. UU., informó el sitio oficial del Libro Guinness de los récords.

Shridhar Chillal, el dueño de la plusmarca, decidió a sus 82 años prescindir por completo de la manicura en su mano izquierda en 1952, cuando era un estudiante de 14 años. Lo hizo después de que un profesor lo retara por romperse accidentalmente su uña larga.

Con el tiempo, las uñas de Chillal alcanzaron una longitud combinada de 909,6 centímetros, casi el mismo largo que un autobús urbano. Sólo la uña de su pulgar llegó a medir 197,8 centímetros.

Preguntado en 2015 cómo afectaba esto a su vida, Shridhar contó que eran extremadamente frágiles y que debía tener mucho cuidado con ellas cuando dormía. “No me puedo mover mucho, así que cada hora y media o así me despierto y coloco la mano en el otro lado de la cama”, relató.

The end of an era. After 66 years of growth, watch record-breaker Shridhar Chillal from India cut off his enormous fingernails – which will now go on display at @Ripleys in New York https://t.co/uoEv6gHF10 — GuinnessWorldRecords (@GWR) July 11, 2018

Pero esa no es la única incomodidad que ha padecido. El peso provocaba que no pudiera abrir la mano ni doblar los dedos. Además ha llegado a tener dolores.

Durante todo este tiempo, este hombre ha trabajado como fotógrafo usando principalmente la mano derecha y un mango personalizado para acomodar sus uñas cuando usaba la cámara.

Here's how India's Shridhar Chillal appeared in our 1992 book – this week he finally cut off the remarkable fingernails he's been growing for 66 years. Watch > https://t.co/uoEv6gHF10 pic.twitter.com/YxPwoSd3eT — GuinnessWorldRecords (@GWR) July 12, 2018

Ahora, las descomunales uñas de Shridhar pueden verse en el Ripley’s Believe It or Not, en Times Square.