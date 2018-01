Dos hombres comenzaron a pelear en un cine después de que cada uno vio al otro con su propia novia.

Las parejas, que habían traído a sus ex parejas para ver la película muy acertada, The Ex Files; El Regreso de los Ex, se indignó cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.

Al ver a sus amantes actuales con sus ex novios, los hombres se enfurecieron y comenzaron a pelear. De acuerdo con otros miembros de la audiencia en el cine del Wanda Shopping Plaza en Changsha, capital de la provincia central de Hunan, en China, ambas parejas solían salir.

Decidieron llevar a sus ex parejas a la divertida película sobre ex amantes.

Sin embargo, no esperaban encontrarse con sus socios actuales, quienes increíblemente tenían la misma idea.

En las imágenes, los hombres necesitan que las dos mujeres los retengan mientras se divierten, balanceando los puños y gritando “f *** you”.

Otros asistentes al cine tratan de mantenerse al margen de la fila como puede apreciars en este clip que se ha vuelto viral en China con más de 17 millones de personas viendo la acción.

La película es la tercera entrega, que involucra a los dos personajes principales que se topan con sus ex novias después de su propia separación, es tan popular que incluso superó al último lanzamiento de “La guerra de las galaxias”.

La increíble coincidencia en esta cita doble que salió mal se descubrió cuando las luces se apagaron al final. La tercera película “Ex-File” fue lanzada a fines del año pasado y viene después del original y la secuela las que tuvieron un desempeño excepcional en el mercado chino.

