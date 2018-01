El video muestra a un novio en su boda que llora y ruega ser puesto en libertad ya que fue secuestrado y obligado a casarse con una completa desconocida.

El hombre del registro fue identificado como Vinod Kumar, quien afirma que lo amenazaron con una pistola para contraer matrimonio con una mujer de la cual desconoce su nombre y que solo se sabe que pertenece al estado indio de Bihar.

“Shadi pakdua”: secuestro de hombres

La víctima es de profesión ingeniero, del vecino estado de Jharkhand, donde trabaja en una planta de acero y cree que ha sido afectado por el “Shadi pakdua”, que consiste en secuestrar a un hombre para que se case con sus hijas, esto sucede cuando las familias pobres no pueden permitirse una dote para el marido.

Se rumorea que en regiones de la India los padres están desesperados por encontrar maridos para sus hijas, ya que no existe el suficiente número de hombres disponibles y la cantidad de mujeres los supera.

Después de la boda forzada el hombre se puso en contacto con medios de comunicación indios y dio sus versión. Primero fue engañado ya que había accedido a asistir a una boda como invitado para ver a un viejo amigo llamado Surendra Yadav y que se convirtió en su cuñado no deseado. Fue él quien unido con otros hombres decidió secuestrarlo y amenazarlo con una pistola.

Kumar declaró: “Uno de los miembros de la familia me apuntó con una pistola y me ordenó que me casarse con la mujer.

“Después de mi matrimonio forzado, quienes lo había secuestrado lo mantuvieron retenido en una habitación toda la noche. Al día siguiente, pudo contactar a su hermano, que llegó al pueblo y llamó la policía”.

El superintendente encargado del caso Lalan Mohan Prasad aseguró que se esta trabajando en el caso: “Estamos trabajando en la materia y se tomarán medidas contra los acusados.”

Por otra parte, los medios locales informan que la policía india tiende a ver el secuestro de hombres “Shadi pakdua” como un “mal social” en lugar de un crimen y por lo tanto no es un asunto de la policía.