Puede que los robots creados a partir de chatarra no parezcan las más sensuales strippers, pero un escultor visionario ha completado su misión crear seductoras bailarinas de postes de la basura.

Las artistas para adultos androides son la creación de un artista británico que dice que son una metáfora sobre la naturaleza de la vigilancia, el poder y el voyeurismo.

Con una cabeza formada por una cámara de vigilancia desechada y cuerpos construidos usando maniquíes y piezas de automóviles, hay poco riesgo de que alguien confunda estos robots con los artículos genuinos con los que fueron creados.

Fueron traídos para entretener a las multitudes que descendieron en Las Vegas esta semana para el Consumer Electronics Show 2018.

Las robo-strippers fueron construidas por Giles Walker, que se especializa en la construcción de máquinas con el objetivo de abordar problemas sociales.

Si bien pueden moler y girar alrededor de un poste con movimientos como una stripper real, es poco probable que estas bailarinas robóticas reemplacen a los artistas humanas en el corto plazo.

¿Inteligencia artificial? Ni siquiera lo pienses.

Estas strippers funcionan con motores de limpiaparabrisas recuperados y están programadas para moverse con el sentido del estilo femenino de las bailarinas.

Actualmente están en exhibición en el Sapphire Gentleman’s Club, a unas pocas cuadras de Las Vegas Strip, que albergará a las bailarinas exóticas robóticas del 9 al 13 de enero.

Hablando en un evento de medios el lunes por la noche, que no formaba parte del programa oficial CES, el Sr. Walker dijo: “Quería hacer algo sexy con basura”.

Peter Feinstein, el director gerente del club, dijo que invitó a Walker y sus robots a agregar variedad en un lugar que durante mucho tiempo ha hospedado a los asistentes a uno de los espectáculos tecnológicos más grandes del mundo.

“Este es nuestro 18 ° año para el club, y sentimos que teníamos que encontrar algo nuevo y único”, dijo Feinstein. “Solía ​​ser solo nerds. Pero queríamos algo más creativo que atrajera tanto a hombres como a mujeres”, agregó.

En el club, donde las bailarinas humanas también actuaban, los robots obtuvieron críticas mixtas.

“Creo que es una buena idea”, dijo un cliente masculino que pidió no ser identificado, pero agregó que prefería lo real. “Este es sólo el primer paso. No están allí todavía”, refiriéndose a que los robots aún no logran lucir como las reales.

Una de las bailarinas del club, que solo dio su nombre como Rouge, dijo que no estaba preocupada por la competencia.

“Creo que hay mucha gente con fetiches extraños, así que estoy seguro de que alguien se excitará con eso. Pero nadie puede vencer la belleza de una mujer, y nuestro talento con nuestro cerebro, la forma en que hablamos, la forma en que usamos nuestros cuerpos. Podemos hacer que la gente se sienta mejor”, dijo.

Los robots fueron creados originalmente en 2012 por el Sr. Walker para un espectáculo llamado ‘Peepshow’.

El Sr. Walker contrató previamente a los robots por £ 2,500 ($ 3,100) en otro evento de la industria tecnológica. También se presentaron en el evento de comercio Sexpo en Melbourne en noviembre de 2016.

“Al colocar el CCTV en el cuerpo de un bailarín de pértiga, estoy mirando la relación de voyeurismo y poder”, dijo el Sr. Walker a la prensa en ese momento.

“¿Es ella (la stripper) la que tiene el poder, o es la gente que la está mirando?”.