Hace ya una semana que se emitió el último capítulo del ciclo de “Contra viento y marea”, programa de Canal 13, conducido por Francisco Saavedra; y que sin duda dio mucho que hablar entre los televidentes, quienes no dudaron de dar a conocer su enojo, rabia e incluso insultos y garabatos a quien fue el protagonista del episodio.

César, el novio de Aracelly se hizo odiar desde el momento en que apareció en la pantalla por su intolerancia a la vida de la novia. Aracelly, aparte de cuidar a sus hijos, ha estado apoyando a sus abuelos por su complicado estado de salud en la edad y ella más que nadie deseaba la idea de un matrimonio doble. Es decir, Aracelly y César, y además los ancianos Luis y Fresia, quienes sellarían así sus bodas de oro.

Pero en último minuto, César no apoyó la idea y le dijo a Aracelly que no estaba de acuerdo con eso y que no quería que la joven siguiera tan pendiente de sus abuelos porque “estaba aburrido de que no le dedicara tiempo a él” por cuidar a Luis y Fresia. Las reacciones en twitter no se hicieron esperar:

Buta el gil oh! Que egoísta, cuando tú decides compartir tu vida con una persona, la aceptas con todo lo que conlleva un compromiso … :(

Si fuera él el de ese dilema, otro gallo cantaría … #ContraVientoYMarea @PANCHOSAAVEDRA — Nata 🐾 (@natyelizz24) January 2, 2018

No te cases con un mino que no te apoya 🙄 #ContraVientoYMarea — 🌸Cynthia M. Moraga Y.🌸 (@cyncyncyyn) January 2, 2018

Y no sólo eso fue lo que causo odio hacia el novio, sino que aparte de no parecer interesado en su boda, estaba más preocupado por el resultado del partido de la Universidad de Chile, que era a la misma hora que su ceremonia.

A sólo horas del matrimonio, los novios no dejaron de gritarse por teléfono. César se dedicó a molestar y estar enojado con Aracelly, a dejar las cosas para última hora, mientras la novia perdía la paciencia. Sin embargo, finalmente y a pesar de todo lograron casarse, lo que no dejo contentos a los televidentes.

#ContraVientoYMarea Veo que no soy el único que le saco la ficha al novio. Ojala que la niña no se case (lo deje plantado), y se casen los abuelitos :D — ignacio h (@el_peiker) January 2, 2018

#ContraVientoYMarea Puta el weón penca por la chucha,si la conociste así acompañala,entiendela,sé un apoyo para ella no una carga más poh compadrito.

Mal ahí el novio👎 — felipe octavio (@PipeMalinois) January 2, 2018

Fuente: Página 7