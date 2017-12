El legendario robo en un aeropuerto, que inspiró la película “Goodfellas” (‘Buenos muchachos) de Martin Scorsese, ha regresado para atormentar al mafioso de 82 años Vincent Asaro, cuando un juez citó la evidencia de su papel en el robo, y lo sentenció a ocho años de prisión por un incendio provocado en la carretera.

Vincent Asaro, calvo y con gafas, reaccionó a la frase con disgusto: “No me importa lo que me pase a estas alturas”, refunfuñó. Miró al juez de distrito estadounidense Allyne R. Ross y dijo: “De todos modos, la condena que me diste es una sentencia de muerte”.

Según los fiscales, Asaro ordenó a los mafiosos de la familia Bonanno que localizaran e incendiaran el vehículo de una persona. La sentencia fue más del doble de lo que establecen las directrices federales como castigo por la quema de automóviles.

El juez dijo que “no tenía la ilusión” de que la prisión resultara en la rehabilitación de Asaro o que pondría fin a su “carrera de por vida como miembro de la mafia”. Dijo que era consciente de la absolución de Asaro en 2015, en el infame robo de 1978 en la terminal de carga de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un robo que fue contado en la exitosa película de 1990 ‘Goodfellas’, protagonizada por Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci.

El juez dijo que revisó las pruebas del juicio que había presidido y citó pruebas de que Asaro había participado en un asesinato en 1969, admitió su rol y obtuvo joyas del robo a mano armada de más de US$ 6 millones en efectivo y joyas de la terminal de Lufthansa. “Sigue siendo peligroso para el público”, dijo.

Ahora vuelve a prisión como resultado de un encuentro en la carretera entre Asaro y un automovilista que se vio envuelto en una persecución a alta velocidad a manos de un Asaro enfurecido, dijo el FBI.

Asaro contactó a un asociado con acceso a una base de datos policial local, identificó la información de la matrícula del automóvil y activó un plan para quemar el automóvil frente a la casa del automovilista.

“La ira que impulsó a Asaro a la acción recuerda a muchos dramas de Hollywood, pero a diferencia de la fama y la fortuna de la pantalla grande, la historia de Asaro termina con una nota diferente”, dijo Sweeney en un comunicado.

“La sentencia de hoy demuestra que la vida en el carril rápido seguramente durará poco. La fiscal federal en funciones Bridget M. Rohde dijo que la sentencia de Asaro era “por toda una vida de actividad criminal violenta”.

Antes del anuncio de la sentencia, la abogada defensora Elizabeth Macedonio culpó al gobierno por el largo período de prisión y dijo que los fiscales estaban “pidiéndole que lo sentenciaran por los delitos de los que fue absuelto hace 50 o 60 años”.

La fiscal federal adjunta, Nicole Argentieri, calificó a Asaro como una “ola de crimen unipersonal” y dijo que era un héroe en su barrio de Queens luego de que fuera absuelto en el juicio. “Es hora de enviar un mensaje, de romper el ciclo”, dijo.