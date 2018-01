El viernes pasado, mientras analizaban la visita del Papa Francisco a nuestro país, José Miguel Viñuela reveló haber sufrido de acoso de parte de un sacerdote cuando estudiaba en un colegio católico.

En este contexto, el sacerdote Fernando Montes, quien era el rector del colegio San Ignacio El Bosque en esa época, fue invitado al programa Estado Nacional.

En esta instancia, Montes pidió a “Viñuela que por favor venga y me cuente exactamente lo que le pasó”.

Además aclaró que nunca recibió una denuncia de abuso, pero que una vez “un papá me contó lo de las fotos y honradamente llamé a esa persona y los reprendí, pero en ese tiempo nadie me dijo que había sido tocado o esas cosas por ese sacerdote”, y señaló que “en ese momento hice lo que me pareció lo más fuerte que podía hacer. En ningún momento pensé en ocultar, sinceramente”.

Por su parte, Viñuela habló con LUN y aclaró que “yo no esperaba el revuelo que esto generó, pero en todo caso, las personas con las que yo tenía que hablar al interior de la Compañía ya están en conocimiento de esta situación. Mi intención jamás fue denunciar, nunca relaté el hecho como si hubiese sido abusado, porque no lo fui”.

Además, agregó que “lo que dije fue en el contexto de un programa donde hablamos de muchos temas y llegamos al de los abusos sexuales. Yo relaté un episodio de hace 30 años que en ese momento pudo ser normal , pero hoy que soy papá, si mi hijo llegara a contarse un episodio como ese, yo iría al colegio a poner los puntos sobre las íes”, cerró el animador.

Desde la congregación confirmaron que se concretó una reunión durante este fin de semana entre Viñuela y representantes de la Compañía.