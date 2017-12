Fiel a su estilo intenso y sin pelo en la lengua, hace unos días la ex “Mundos opuestos”, Fanny Cuevas, protagonizó un agresivo altercado al interior de un centro de depilación láser de la capital. Fue en el lugar donde Cuevas comenzó a transmitir la situación a través de la aplicación de Instagram Live, acusando al local de no pagarle una cantidad de dinero que quedaron debiéndole.

En un principio, los cibernautas no entendían bien lo que pasaba. En una confusa situación, Fanny le exigía a la secretaria del lugar la presencia de la dueña de Elite Láser Chile para que respondiera por su dinero y que además, le entregara el registro de los tratamientos que se había realizando en el lugar, los que habían sido pagados por la actual pareja de Cuevas.

Después de un momento, apareció la dueña del lugar, quien en un papel le escribió el valor de las depilaciones que se había realizado la ex chica reality, asegurando que sólo le adeudaban $55.000 y no $200 mil pesos como señalaba la ex “Mundos opuestos”.

En una discusión que comenzaba a escalar, la dueña del centro le pidió de mala manera que Cuevas le diera los datos de la persona que había pagado el tratamiento para depositarle en la cuenta. Sin embargo, tras varias insistencias por parte de Cuevas para que le entregara el dinero en mano, ésta le dio los datos de su cuenta rut, a lo que la mujer le respondió en un tono despectivo “¿tienes cuenta rut, no tienes cuenta corriente?”.

Fue en ese momento que la discusión empezó a subir cada vez más de tono, mientras Fanny, muy alterada y enfurecida, le pedía explicaciones a la mujer sin entender cómo era capaz de tratar a un cliente de esa manera.

A continuación, la dueña del local aumentó la agresividad de su trato, intentando quitarle de las manos el celular a la amiga de Fanny Cuevas, mientras estaba grabando la situación. Luego de esto, se produjo un gran intercambio de palabras entre las mujeres.

El altercado finalizó cuando la ex “Mundos opuestos” se retiró del local siendo acompañada por su amiga y amenazando con interponer un reclamo formal contra el centro de depilación en el Sernac.

Con información de Te Caché.