El último capítulo de la teleserie ‘Perdona Nuestros Pecados’ de Mega, emitido la noche de este jueves, emitió uno de los momentos más esperados por los espectadores.

El beso con el que ‘Mechita’ y Bárbara concretaron su amor fue sin lugar a dudas uno de los acontecimientos más comentados de la noche en la red social Twitter.

Pero el beso entre las dos mujeres no fue lo único a destacar del intenso capítulo. Gerardo le confesó a Isabel el embarazo de Antonieta y Bárbara mantuvo una tensa discusión con su esposo previo al esperado beso por todos.

Tras la fuerte disputa, Bárbara buscó consuelo en los brazos de ‘Mechita’ y fue en ese momento donde se concretó el beso entre ambas.

Como era de esperar, las reacciones entre los tuiteros no tardaron llegar. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron en la red social:

He visto besos lindos y el beso de Mercedes con Mechita 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💗💗💗💗💗💗💗💗 #PerdonaNuestrosPecados

Un pequeño gif hecho (como el pico) con mucho amor para las consentidas de la Novela, enserio amo a estas dos. Grande el #Barcedes , sin ellas no vería ni una wea. #AmorVerdadero #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/42jpfu4aCp

Wn siento que la mechita esta inspirah en mi :'v 19 años, no he dado mi primer beso, y nunca me ha gustado un chiquillo.Será una señal? #barcedes #AmorVerdadero #perdonanuestrospecados

