El cantante de villa cariño comenzó hace unos meses una relación con Sofía Henríquez, la hija menor de la presidenta Michelle Bachelet, desde entonces muchas han sido las críticas que lo han tildado de inconsecuente, interesado y hasta “zorron” por su romance con una figura relevante en el ámbito político, sin embargo ninguno de los dos deja que las criticas afecte su relación.

A través de la cuenta de Max Vivar somos testigos de las distintas actividades que realiza la pareja, desde las cosas más normales como cocinar, hasta las celebraciones familiares.

Un ejemplo es la foto que el músico compartió ayer en la celebración del cumpleaños de Sofía.

Lo que llamó la atención de la imagen fue el trío: Max, su polola y la “soa” presidenta.

“¡Con la compañera polola y la “soa” presidenta! Familia festejando s Sofía….te re amo @sofsfaia < 3 < 3 < 3”, escribió el integrante de Villa Cariño.

Todo indica que la relación entre Max Vivar y su suegra sería bastante buena. Que se permita bromear con ella es una muestra que no existe tensión alguna y que la pareja se desarrolla con total normalidad.

“Nos gusta ser pololos normales. Somos felices y lo pasamos bien”, comentó el músico cuando le preguntaron al respecto.

Respecto a la relación que mantiene su hija Sofía Henríquez con Max Vivar, el líder de la banda de cumbia Villa Cariño, Bachelet al ser consultada afirmó que no tiene problema en que ella esté con un músico y que “como cualquier mamá, a mí sólo me importa ver felices a mis hijos”. “Si mi hija escoge estar con un músico, un ingeniero o un médico, es su decisión. Que la quiera y respete, por supuesto. Ah, ¡que no me diga suegra y que me ayude con la plantación de tomates!”, dijo.