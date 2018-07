Youtube puso en marcha un servicio automatizado para detectar las violaciones al derecho de autor o copyright.

Se trata del Copyright Match, un algoritmo que escaneará los videos de las cuentas con más de 100 mil seguidores, para evitar que otras personas se hagan con la creación de empresas y particulares.

La casa matriz de Youtube, Google, ha reconocido lo difícil que es la búsqueda de las infracciones sobre los derechos de autor y por esta razón puso en marcha el servicio automatizado.

El sistema funciona de la siguiente forma: Si una cuenta con más de 100 mil seguidores publica un video, el sistema escanea y lo recuerda, para luego notificarle al responsable de esa cuenta la infracción sobre su contenido.

El dueño de la cuenta que fue víctima de la violación de sus derechos de autor tendrá tres opciones: no hacer nada, contactar con la persona o simplemente solicitar a Youtube que suprima el video.

De esta forma, se evitará que videos virales sean replicados por otras cuentas en la búsqueda de ingresos y como segunda y no menos importante razón, evitar el contenido duplicado en esta red social.

Sin embargo Youtube condiciona las acciones sobre el copyright infringido: el usuario debe tomar las acciones los primeros siete días después de descubierta la violación de derechos de autor. La segunda es que no se podrán suprimir los videos cuando los derechos de autor no sean propios o se trate de derechos no exclusivos. Y una tercera condición es que el contenido será sujeto de restricción siempre y cuando sea el contenido completo.

Esta última opción no es limitante, ya que las víctimas de violación del copyright parcial, pueden llenar un formulario y pedir que el contenido sea eliminado.