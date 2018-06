Un sismo de magnitud 5,6 se registró este martes a cuatro kilómetros del volcán hawaiano de Kilauea, que entró en erupción el 3 de mayo y ha causado la evacuación de miles de personas, informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).

El temblor, el segundo que sacude la isla en los últimos tres días, tuvo una profundidad de 1,4 kilómetros, y se registró a las 14.32 GMT, indicó el USGS.

Minutos más tarde se registró otro seísmo de menor importancia de magnitud 3,01

Moderate earthquake, 5.6 mag has occurred near Volcano in Hawaii – https://t.co/C8ikQSb3TX #earthquake #quake

