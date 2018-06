La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes, por decisión unánime, la designación del ciudadano Calixto Ortega Sánchez como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV).

La propuesta fue hecha por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien dirigió una misiva al órgano plenipotenciario para someter a la consideración su solicitud, de conformidad con las leyes del BCV. Luego de la aprobación, la ANC emitió una comunicación oficial para todos los Poderes del país.

Calixto Ortega Sánchez reemplazará en el cargo a Ramón Lobo, quien también ostentó la cartera de Economía y Finanzas, además de impulsar la nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia a partir del 4 de agosto del año en curso.

La constituyente Laura Alarcón propuso ante la ANC que en tres meses se invite al funcionario a revisar “los adelantos y avances de su gestión”.

Tras la designación, el expresidente del BCV se manifestó a través de las redes sociales y agradeció la oportunidad que se le dio desde el Gobierno nacional.

Agradezco al Pdte. @NicolasMaduro por la confianza depositada para dirigir el BCV, y a [email protected] [email protected] por su entrega y capacidad. El mayor de los éxitos al Camarada Calixto Ortega Sánchez para encabezar esta institución en la etapa de Renovación Económica. ¡Seguimos Venciendo! pic.twitter.com/9TXI7z8qDE — Ramón Lobo (@RamonLoboMoreno) June 19, 2018

De acuerdo con el portal Descifrado, Ortega Sánchez se ha desempeñado como asesor principal de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ocupado cargos diplomáticos en las Naciones Unidas y también fue cónsul de Venezuela en las ciudades estadounidenses de Houston (suroeste) y Nueva York (noreste).

Además, posee estudios sobre Banca y Finanzas en la Universidad de Londres; una Maestría en Administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Rice; una Maestría en Gestión de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia; y una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad del Zulia. Además, es miembro de varias organizaciones como The Economic Club of New York.