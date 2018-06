No es una sola película, son tres, una trilogía cinematográfica sobre la vida y obra del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, que dirigirá el reconocido cineasta venezolano Román Chalbaud, con guión del no menos célebre escritor de ese mismo país caribeño, Luis Britto García, película que producirá la Villa del Cine.

“Ya tenemos los dos primeros guiones (las dos primeras películas) y se está haciendo la preproducción del primero, desde que (Chávez) es niño, cuando nace, hasta que es presidente”, explicó Chalbaud en un encuentro con músicos, actores de teatro y promotores culturales venezolanos.

“Ya (Luis Britto García) nos entregó el segundo guión. Son películas muy difíciles de realizar, estamos haciendo casting (selección de actores)” y advirtió “si no consigo el actor que haga el papel de Chávez, que realmente sea convincente, no hago la película. Hasta el momento he fracasado en ese sentido, todos los que se parecen a Chávez que han ido al casting para el personaje no son actores, y si los pongo a hacer el papel de Chávez, la película sería un fracaso porque no saben actuar”.

En ese aspecto fue tajante: “Se parecen físicamente, pero no son actores, mientras yo no consiga los actores que hagan a Chávez, y son varios, no la hago”, enfatizó.

El primer actor que necesita, dijo, es el de la época en la que lo llamaban Tribilín, a los 18 años, “cuando se va a Caracas y era delgado, ese no puede ser el mismo actor” de cuando tenía más edad.

Los personajes de las siguientes edades de Chávez “deben tener la energía que tenía él, el mismo carisma, pero dar con esos actores no ha sido fácil. Seguimos trabajando en la búsqueda”.

Ya tienen a los Chávez niños

A pesar de no conseguir a los Chávez adultos, ya tienen los niños que interpretarán al líder latinoamericano en sus primeros años de vida.

“Tenemos a actores que interpretarán a Chávez hasta los 14 años, tenemos el de 2 años, 5 años, 10, 12 y 14 años, pero ese es el comienzo, la niñez. Pero a partir de los 18 años, aún no hemos dado con ellos”.

Lamentable antecedente

En enero de 2017 se estrenó una serie de televisión llamada “El Comandante”, producida por Sony Pictures para la televisora colombiana RCN. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado.

En esa producción, el actor colombiano Andrés Parra interpretó a Chávez. La serie fue fuertemente criticada por el Gobierno de Venezuela, por mostrar una imagen distorsionada del líder de la Revolución Bolivariana.

La Villa del Cine

La idea de hacer una película sobre Chávez es un anhelo de muchos simpatizantes del expresidente, quien, además, creó en el año 2006 la Villa del Cine, una casa productora para promover la cinematografía venezolana y latinoamericana.

Todo parece indicar que llegó el momento con el reconocido director, dramaturgo y escritor Román Chalbaud, quien ha dirigido más de una veintena de películas en sus 86 años de vida. La última de ellas, “La Planta Insolente” (2017), narra la época en la que Venezuela era gobernada por el presidente Cipriano Castro (1858-1924), el año en el que transcurre la cinta es 1902, cuando su país fue víctima de un bloqueo por parte de potencias europeas.

Entre las películas más célebres de Román Chalbaud destacan “El pez que fuma” (1977), “La oveja negra” (1987), “Caín adolescente” (1959), “La gata borracha” (1983) y “Zamora, tierra y hombres libres” (2009), entre otras.