El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscrito al Eje de la División Contra Homicidios esclareció doble homicidio en Propatria, Caracas-Venezuela.

Mediante investigaciones de campo y entrevistas a familiares del victimario de 16 años de edad, quien con un objeto punzo penetrable (cuchillo de cocina) en horas de la madruga entró al cuarto donde dormían su abuela identificada como Aracelis Hernández y a su mamá como Mari Rosales, que sin mediar palabras las apuñaleo varias veces en sus cuerpos causándoles heridas graves que les causaron la muerte.

Continuando con las investigaciones pertinentes, funcionarios de la policía científica recolectaron la información que después de los gritos de las mujeres, Marco Tovar otro familiar del joven quiso detenerlo, forcejeó con él, pero el joven se impuso y lo hirió en varias partes del cuerpo. Mientras que su hermana de 12 años, también intentó detenerlo y este la hirió gravemente en el cuello, por lo que la menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital capitalino Miguel Pérez Carreño ubicado en la Yaguara.

Mediante continuas entrevistas, los vecinos aseguran que la niña fue quien salió corriendo por el pasillo pidiendo ayuda.

Por lo que, cuando llegaron los vecinos, se encargaron de llamar a las autoridades, aseguran que el joven ya se encontraba acostado en su cama “como si nada hubiese ocurrido”.

Tras su aprehensión el joven afirmó: “Yo no fui, yo no fui. Les juro que yo no mate a mi mamá”.

Tranquilo, buen estudiante y deportista

Familiares, amigos y vecinos aseguran que cómo un joven tranquilo, aplicado en sus estudios y que practicaba basket en la zona donde vivía fuera a cometer un “acto tan terrible” y después no saber que ocurrió, cómo si no hubiese hecho nada.

Vecinos comentaron a las autoridades científicas que hace 8 años su padre murió de forma violenta, cuando unos sujetos desconocidos lo asesinaron para quitarle el arma de fuego, porque trabajaba como escolta en Laboratorios Roche.

“Desde el más allá”…

Mediante investigaciones de campo se dio a conocer que la familia practicaba la santería, por lo que consiguieron en la sala de la vivienda donde ocurrió el doble homicidio un altar del Orishá Shangó.

En tal sentido, familiares del joven aseguran que el sospechoso actuó como si estuviera poseído por un espíritu del mal.

Se desconoce si en realidad el tema de la religión influyó en que cometiera el asesinato. El CICPC continúa investigando el motivo del hecho.