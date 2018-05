La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hizo un llamado hoy al canal de televisión Globovisión de Venezuela a cumplir con la ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), tras ser difundido mensajes que supuestamente desconocen a las autoridades del país.

Conatel envió un comunicado a la televisora local donde hizo referencia que en el programa Primera Página dirigido por Dereck Blanco, el excandidato presidencial Luis Alejandro Ratti, exhortó al desconocimiento de los poderes Electoral y Ejecutivo el pasado martes.

“Los resultados electorales que arrojaron estas elecciones fraudulentas, llenas de trampas, de vicios, acomodadas y maquilladas por Tibisay Lucena y por Nicolás Maduro, esos resultados no fueron los reales, eso no fue el porcentaje de votantes, esos no fueron los votos que sacó Nicolás Maduro. Nicolás Maduro perdió, y aquí está evidenciada la gran dictadura, un régimen totalitario y controlador de todos los poderes, esa es la verdad”, expresó Ratti durante la transmisión del programa televisivo.

Ratti además convocó a la destitución del Consejo Nacional Electoral, así mismo dijo que debían “investigarlos, y si tienen que ir presos, tienen que ir presos, porque esto fue manipulado”.

En ese sentido, Conatel reiteró que la difusión de mensajes que ignoran a las autoridades de la nación y a las leyes venezolanas pueden derivar en “la desinformación y en el manejo indiscriminado de los hechos sin comprobación de ningún tipo, exaltando con ello, desde el punto de vista argumental, incitaciones al desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas, que pudiesen resultar en alteraciones del orden público entre la audiencia receptora de dichos mensajes”.

Ante lo expuesto, el organismo regulatorio del espectro radioeléctrico venezolano pide a la prestadora de servicio que se abstenga de difundir mensajes violatorios a la Constitución y al marco legal vigente y a dar un uso corresponsable de los servicios y evitar incurrir en los ilícitos administrativos contemplados en la ley Resorteme.

Igualmente, la televisora deberá evaluar los contenidos que se difundan para evitar la repetición de estos hechos.